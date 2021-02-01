Жители Симферополя жалуются Аксенову на желтую воду из крана с запахом канализации

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ему поступают жалобы от жителей Симферополя на качество водопроводной воды.

Об этом он сказал 1 февраля на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения.

«По качеству воды были жалобы с улицы Камской, 37. По ряду адресов были обращения, где был запах канализации и по ряду обращений от жителей с улицы Радищева, где вода была с желтоватым оттенком. Поэтому по качеству, прошу детально разбираться», – сказал Аксенов.

На минувшей неделе предприятие «Вода Крыма» предупреждало, что в Симферополе с 28 января может «незначительно ухудшиться» качество воды из-за запуска нового магистрального водовода Веселое – Джержинского.

18 января в Симферополе из-под крана стала идти вода с неприятным запахом. По словам Баженова причиной этому стал ил, из-за чего было усилено хлорирование воды.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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