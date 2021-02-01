Водный кризис
Развитие сюжета: «Бесконечно малая величина»: воды в Симферопольском водохранилище не осталось ● «Туристы потерпят»: гостиницам в Ялте дают воду раз в четыре дня ● Сможет ли Крым избежать весенней засухи ● Часть жителей Симферополя останется совсем без воды ● Почему опустевшие водохранилища Крыма пополняются с разной скоростью
Жители Симферополя жалуются Аксенову на желтую воду из крана с запахом канализации
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ему поступают жалобы от жителей Симферополя на качество водопроводной воды.
Об этом он сказал 1 февраля на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения.
«По качеству воды были жалобы с улицы Камской, 37. По ряду адресов были обращения, где был запах канализации и по ряду обращений от жителей с улицы Радищева, где вода была с желтоватым оттенком. Поэтому по качеству, прошу детально разбираться», – сказал Аксенов.
На минувшей неделе предприятие «Вода Крыма» предупреждало, что в Симферополе с 28 января может «незначительно ухудшиться» качество воды из-за запуска нового магистрального водовода Веселое – Джержинского.
18 января в Симферополе из-под крана стала идти вода с неприятным запахом. По словам Баженова причиной этому стал ил, из-за чего было усилено хлорирование воды.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму будут сжигать умерших ростовчан. В ростовском крематории сломалась последняя печь.
«Бесконечно малая величина»: воды в Симферопольском водохранилище не осталось. Запасы воды в Симферопольском водохранилище почти закончились.
«Туристы потерпят»: гостиницам в Ялте дают воду раз в четыре дня. В гостиницах и других объектах размещения в Ялте вода подается раз в три-четыре дня, но за счет емкостей-накопителей воды, установленных в подвалах, водоснабжение постояльцев осуществляется круглосуточно.
Сможет ли Крым избежать весенней засухи. Республика Крым вне зоны повышенного риска весенней засухи.
В Севастополе нарушителя «брали» четыре машины полиции
Уехать с места происшествия водитель не успел.
В МЧС предупредили об обильных осадках и селях в Крыму
В первой декаде февраля синоптики прогнозируют обилие осадков в ряде российских регионов, в том числе и в Крыму.
Севастопольского врача-хирурга спасли от уголовного преследования
Теперь доктор имеет право на реабилитацию и возмещение морального ущерба.
«Непротестный Крым»: вышли ли крымчане за Навального?
Видео митингов, которые прошли в Крыму в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, начали удалять с канала YouTube. Протесты прошли 23 января в Симферополе и Севастополе.
11 часов назад
В Крыму будут сжигать умерших ростовчан
6 часов назад
В Крыму существенно выросла летальность от коронавируса
За последние сутки января в Крыму зарегистрировано 156 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.