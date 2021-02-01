Зеленский думает, что не пустил бы в Крым «зеленых человечков»

фото © 112.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что, если бы он был президентом в 2014 году, он бы не допустил появления на полуострове «зеленых человечков», которыми впоследствии оказали российские военные.

Об этом он сказал в интервью программе Axios, выходящей на платформе HBO. Текст интервью опубликован 1 февраля на сайте Офиса президента.

Данное высказывание прозвучало в разрезе международного обсуждения вопроса деоккупации полуострова.

«Когда я приехал на первую встречу Нормандского формата, я не понимал, почему мы не говорим о Крыме. Все партнеры сказали, что Крым не является аджендой. И это была договоренность еще с бывшим президентом (Петром Порошенко – ред.). Тогда я спросил партнеров и Россию: «Назовите ту площадку, где есть адженда говорить о Крыме. Или вы хотите сказать, что мы должны поставить крест на Крыме и не вспоминать, что это наша территория? Я как новый президент этого не могу себе позволить. Не хочу. И я это никогда не приму». И, простите, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда «зеленых человечков» не пустили. А если бы не пустили туда «зеленых человечков», то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины. Поэтому формат такой должен быть, я так считаю», – сказал Зеленский.

На прошлой неделе на сайте Офиса президента опубликовали заявление Владимира Зеленского, в котором он утверждает, что никто «не думал о возвращении Крыма» с 2014 года и до его прихода к власти.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов принял решение о назначении нового министра ЖКХ Крыма. Сергей Донец будет назначен министром ЖКХ Крыма.

Поклонская не против снова стать прокурором. В эфире Радио «Комсомольская правда» депутат сообщила, что готова остаться в Госдуме, но рассматривает и другие варианты.

США не откажется от санкций против России из-за Крыма. США не отменит и не ослабит санкции против России из-за ситуации с Крымом и Донбассом.

Прошлые власти Севастополя разрешили охоту в заповеднике. Действие незаконных документов отменяется, но никакой личной ответственности за их подписание не следует.