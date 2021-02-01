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Власть

Власти планируют расширить Казачинское шоссе в Севастополе

10:49 понедельник, 1 февраля 2021
Севастополь

Казачинское шоссе в Севастополе планируют расширить. В ближайшее время городские власти начнут работу над объектом.

Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он уточнил, что реконструкция стала возможна благодаря поддержке вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

«Планируется в текущем году начать ремонт и реконструкцию шоссе, ведущего в микрорайон Казачья бухта. Раньше ремонт был в отдаленной перспективе. Благодаря решению вице-премьера Марата Хуснуллина, к которому я обратился, рассматривается возможность начать реконструкцию дороги в этом году», – сказал Развожаев.

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