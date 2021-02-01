В заповедниках Опука и Казантипа объявлен «режим тишины»

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Заповедники «Казантипский» и «Опукский» закрыты для посещений до 1 марта, в связи с наступлением «режима тишины», сообщает «Заповедный Крым».

Посещение «Лебяжьих островов» доступно исключительно в научных целях.

Посещение Ялтинского горно-лесной заповедника допускается по установленным маршрутам, указанным в перечне к онлайн форме.

Также, ведомство объявило о бесплатном посещении заповедников для жителей Крыма, имеющих постоянную регистрацию на полуострове. Для остальных граждан разовое посещение объекта будет стоить 150 рублей. Посещение допускается по экомаршрутам на основании разрешения на посещение. Оплатить посещение, оформить льготное разрешение, получить долгосрочный пропуск для местных жителей можно будет через официальный сайт «Заповедного Крыма» с 1 февраля 2021 года.

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