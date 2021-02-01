Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.4
воздух +14
море +10

Власть

В заповедниках Опука и Казантипа объявлен «режим тишины»

08:34 понедельник, 1 февраля 2021
В заповедниках Опука и Казантипа объявлен «режим тишины»

фото © azovsky.ru

Заповедники «Казантипский» и «Опукский» закрыты для посещений до 1 марта, в связи с наступлением «режима тишины», сообщает «Заповедный Крым».

Посещение «Лебяжьих островов» доступно исключительно в научных целях.

Посещение Ялтинского горно-лесной заповедника допускается по установленным маршрутам, указанным в перечне к онлайн форме.

Также, ведомство объявило о бесплатном посещении заповедников для жителей Крыма, имеющих постоянную регистрацию на полуострове. Для остальных граждан разовое посещение объекта будет стоить 150 рублей. Посещение допускается по экомаршрутам на основании разрешения на посещение. Оплатить посещение, оформить льготное разрешение, получить долгосрочный пропуск для местных жителей можно будет через официальный сайт «Заповедного Крыма» с 1 февраля 2021 года.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В крымской реке Бельбек повышается уровень воды. Уровень воды в реке Бельбек (Севастополь) повысился с начала января.

Украинские волки добрались до Крыма. Туристов и любителей прогулок на природе предупредили о хищных зверях в лесах возле города.

«Ее место обитания - бросовые земли»: почему Крым боится нашествия саранчи. Итальянский прус и азиатская перелетная – таких «гостей» ожидают в Крыму в 2021 году. Это виды саранчи, нашествие которой прогнозирует Россельхозцентр.

В Крыму объяснили, почему на берег выбрасываются дельфинята в предсмертном состоянии. Детеныши дельфинов чаще выбрасываются на побережье Крыма в мае-июле, когда их мамы попадают в рыболовные сети при сезонном промысле рыбы.

Общество
«Непротестный Крым»: вышли ли крымчане за Навального?

«Непротестный Крым»: вышли ли крымчане за Навального? фото

Видео митингов, которые прошли в Крыму в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, начали удалять с канала YouTube. Протесты прошли 23 января в Симферополе и Севастополе.

Коронавирус в Крыму
В Крыму уменьшилось число новых заражений коронавирусом

В Крыму уменьшилось число новых заражений коронавирусом

За 31 января на территории Республики Крым зарегистрировано 156 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
По прогнозу властей скоро в Севастополе будет миллион жителей

По прогнозу властей скоро в Севастополе будет миллион жителей

Генплан Севастополя пересмотрят из расчета на 1 млн жителей. Власти региона готовы провести повторные публичные слушания градостроительного документа.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации