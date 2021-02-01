Происшествия
В Ялте двое местных избили и ограбили случайного прохожего
Ялтинские оперативники по горячим следам задержали двух местных жителей по подозрению в грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
«Двое приятелей во время прогулки употребили спиртные напитки. В центре города между ними и случайным прохожим разгорелся конфликт. Один из подозреваемых принялся избивать мужчину. Его компаньон, приметив у пострадавшего кошелек, нанес ему несколько ударов металлическим предметом и похитил чужое имущество. В кошельке находились документы вместе со значительной суммой денег», – сказано в сообщении.
Потерпевший с травмами обратился в больницу. Полицейские благодаря записям с камер видеонаблюдения смогли выйти на след злоумышленников и оперативно задержать их.Подозреваемые проживают в Ялте и нигде не работают, один из них ранее был судим за кражу. Оба дали признательные показания, суд заключил их под стражу.
Одному из злоумышленников, 38-летнему ранее не судимому ялтинцу, грозит до семи лет тюрьмы за грабеж. Его 26-летнему приятелю грозит до восьми лет заключения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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