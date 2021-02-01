Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.4
воздух +14
море +10

Происшествия

В Ялте двое местных избили и ограбили случайного прохожего

07:07 понедельник, 1 февраля 2021
Ялта

Ялтинские оперативники по горячим следам задержали двух местных жителей по подозрению в грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«Двое приятелей во время прогулки употребили спиртные напитки. В центре города между ними и случайным прохожим разгорелся конфликт. Один из подозреваемых принялся избивать мужчину. Его компаньон, приметив у пострадавшего кошелек, нанес ему несколько ударов металлическим предметом и похитил чужое имущество. В кошельке находились документы вместе со значительной суммой денег», – сказано в сообщении.

Потерпевший с травмами обратился в больницу. Полицейские благодаря записям с камер видеонаблюдения смогли выйти на след злоумышленников и оперативно задержать их.Подозреваемые проживают в Ялте и нигде не работают, один из них ранее был судим за кражу. Оба дали признательные показания, суд заключил их под стражу.

Одному из злоумышленников, 38-летнему ранее не судимому ялтинцу, грозит до семи лет тюрьмы за грабеж. Его 26-летнему приятелю грозит до восьми лет заключения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму за год задержали 10 человек за серийные половые преступления. Сотрудники Главного следуправления СК по Крыму и Севастополю задержали в 2020 году десять граждан, совершивших серию половых преступлений.

Четыре пистолета не помогли пенсионеру в Севастополе спасти телевизор. Личный арсенал не помог 63-летнему севастопольцу отстоять телевизор и другое имущество.

В Севастополе завершили расследование убийства пожилого механика. В Севастополе члена экипажа одного из гражданских судов обвинили в убийстве пожилого механика.

Учительница из Томска украла у москвича часы в аэропорту Симферополя. Жительница Томска украла у москвича часы и презентовала их своему несовершеннолетнему родственнику.

Общество
«Непротестный Крым»: вышли ли крымчане за Навального?

«Непротестный Крым»: вышли ли крымчане за Навального? фото

Видео митингов, которые прошли в Крыму в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, начали удалять с канала YouTube. Протесты прошли 23 января в Симферополе и Севастополе.

Коронавирус в Крыму
В Крыму уменьшилось число новых заражений коронавирусом

В Крыму уменьшилось число новых заражений коронавирусом

За 31 января на территории Республики Крым зарегистрировано 156 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
По прогнозу властей скоро в Севастополе будет миллион жителей

По прогнозу властей скоро в Севастополе будет миллион жителей

Генплан Севастополя пересмотрят из расчета на 1 млн жителей. Власти региона готовы провести повторные публичные слушания градостроительного документа.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации