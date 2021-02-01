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Происшествия

В Симферополе водитель иномарки насмерть сбил пешехода

10:32 понедельник, 1 февраля 2021
Симферополь

На одной из центральных улиц крымской столицы водитель иномарки насмерть сбил пешехода, сообщили в ГИБДД МВД по РК.

По данным ведомства, авария произошла накануне вечером на улице Севастопольская.

«Водитель 1972 года рождения на автомобиле Dodge двигался со стороны улицы Крымских Партизан в направлении улицы  Объездной в левом ряду и наехал на пешехода 1950 года рождения, который переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода», - добавили правоохранители.

В результате аварии пешеход скончался до приезда скорой помощи. Проводится проверка. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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