Происшествия
В Симферополе водитель иномарки насмерть сбил пешехода
На одной из центральных улиц крымской столицы водитель иномарки насмерть сбил пешехода, сообщили в ГИБДД МВД по РК.
По данным ведомства, авария произошла накануне вечером на улице Севастопольская.
«Водитель 1972 года рождения на автомобиле Dodge двигался со стороны улицы Крымских Партизан в направлении улицы Объездной в левом ряду и наехал на пешехода 1950 года рождения, который переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода», - добавили правоохранители.
В результате аварии пешеход скончался до приезда скорой помощи. Проводится проверка.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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