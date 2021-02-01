Происшествия
В Симферополе произошел крупный пожар
Спасатели эвакуировали в Симферополе восемь жителей многоквартирного дома из-за горевшей на пятом этаже автомобильной покрышки.
Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Республике Крым.
«По прибытии установлено, что горит покрышка на пятом этаже пятиэтажного дома. Горение сопровождается сильным задымлением всего подъезда. Отделением газодымозащитной службы оперативно проведена разведка помещений, в ходе которой, из опасной зоны эвакуировано восемь человек», – сообщили спасатели.
В МЧС отметили, что сообщение о задымлении лестничного марша в многоквартирном доме на улице Ростовская поступило в 4.00, а через 15 минут пожар был ликвидирован. Его площадь составила 2 кв. метра.
Всего для ликвидации пожара было привлечено 11 человек личного состава и 3 единицы техники.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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