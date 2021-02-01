В Севастополе судили еще семь человек за акции в поддержку Навального

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Ленинский районный суд Севастополя вынес еще семь постановлений о назначении наказания по статье о «нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания».

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

По информации правозащитников, наказания назначены Валентине Матвеевой, Даниилу Коваленко, Татьяне Степиной, Ярославу Балакину, Александру Зенюкову, Яне Ярослав, Вадиму Родину.

Как утверждают в Крымской правозащитной группе, применение разрешительной, а не уведомительной процедуры при проведении мирных собраний является нарушением свободы мирных собраний, арест участников мирных собраний также нарушает право на свободу и личную неприкосновенность.

Ранее в Севастополе суд вынес 12 постановлений о назначении наказания за участие в акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Глава Севастополя Михаил Развожаев на своей странице в Instagram 23 января обратился к местной молодежи с призывом не выходить «на незаконные массовые акции». По его словам, «один раз сделав глупость – можно испортить себе всю жизнь».

При этом Развожаев в своем обращении прямо не назвал фамилию оппозиционного политика Алексея Навального, в поддержку которого в России 23 января прошли массовые акции.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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