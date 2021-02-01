В Севастополе снова больше 100: оперативные данные по коронавирусу

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В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрирован 101 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса в Севастополе скончались три человека в возрасте от 64 до 91 года. Еще 15 человек были выписаны по факту выздоровления.

Таким образом, с начала пандемии в городе зафиксировано 9805 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 8739 человек выздоровели, еще 396 человек скончались.

«На сегодняшний день в стационарах находится 416 человек с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 104 человека. Под наблюдением находится 634 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден», - сообщили в правительстве города.

Отмечается также, что 1780 человек в Севастополе, учителя и медработники, уже прошли вакцинацию, из них 692 человека – оба этапа вакцинирования.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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