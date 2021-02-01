В Севастополе планируют открыть сад памяти актера Василия Ланового

В Севастополе намерены заложить Сад памяти, посвященный умершему 28 января актеру, народному артисту СССР Василию Лановому.

Об этом сообщает оргкомитет акции «Сад памяти».

«Напомним, в Год памяти и славы Василий Лановой стал главным амбассадором международной акции «Сад памяти». Вместе с волонтерами он не раз участвовал в памятных высадках деревьев, в том числе на старте акции в Крыму и в День памяти и скорби на Поклонной горе в Москве. Кроме того, Лановой был одним из основателей патриотической акции «Бессмертный полк» и председателем попечительского совета акции», – говорится в сообщении.

Указано, что первый Сад памяти в Севастополе будет разбит в честь Василия Ланового в 2021 году.

«Решение принял Оргкомитет, подчеркивая, что для многих Василий Лановой останется в памяти как «народный офицер», человек воли, долга, нерушимых ценностей и традиций страны», – уточнили организаторы акции.

Российская акция «Сад памяти» – ежегодная инициатива по высадке 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Второй мировой войны. Организаторами акции «Сад памяти» выступают «Волонтеры победы» и Фонд памяти полководцев победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии России и Федерального агентства лесного хозяйства.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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