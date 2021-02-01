Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.4
воздух +14
море +10

Власть

В Севастополе не хватает участковых терапевтов и педиатров

10:00 понедельник, 1 февраля 2021
Севастополь
В Севастополе не хватает участковых терапевтов и педиатров

фото © Новости Крыма

Тем не менее действующие врачи с объемом задач справляются, говорят в горздраве.

Система здравоохранения Севастополя укомплектована участковыми терапевтами на 76%. Укомплектованность педиатрической службы составляет 86%. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов.

«Может быть, хотелось бы и 100%, но тем не менее с задачами они справляются», – считает Денисов.

Глава горздрава региона также добавил, что на диспансерном учете по заболеваниям сердечно-сосудистой системы в Севастополе стоит 61 тысяча человек. Большая часть из них в период борьбы с коронавирусом проходят осмотры на дому.

«Плановая помощь востребована, но день в день ее не всегда можно осуществить», – сказал глава депздрава.

Как сообщалось, Виталий Денисов, занимавший различные должности в Красноярске, возглавил департамент здравоохранения Севастополя в ноябре 2020 года. После этого Денисов пригласил в свою команду еще нескольких красноярских специалистов. Первым заместителем Денисова стала Анна Солдатова, заместителями – Юрий Дранишников и Евгения Сафонова.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Как отличить COVID-19 от обычного гриппа по симптомам. Врач-иммунолог Ирина Ярцева назвала разницу между течением коронавирусной инфекции и гриппа.

Выявлена опасная особенность нового штамма COVID. Cуществует «большая вероятность» того, что новые варианты коронавируса со временем могут сделать вакцину компании неэффективной, говорят исследователи.

Восемь человек умерли в Крыму за сутки от COVID-19. В Крыму за истекшие сутки от коронавируса скончались восемь человек.

Коронавирус в Севастополе: оперативные данные. За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

Общество
«Непротестный Крым»: вышли ли крымчане за Навального?

«Непротестный Крым»: вышли ли крымчане за Навального? фото

Видео митингов, которые прошли в Крыму в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, начали удалять с канала YouTube. Протесты прошли 23 января в Симферополе и Севастополе.

Коронавирус в Крыму
В Крыму уменьшилось число новых заражений коронавирусом

В Крыму уменьшилось число новых заражений коронавирусом

За 31 января на территории Республики Крым зарегистрировано 156 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
По прогнозу властей скоро в Севастополе будет миллион жителей

По прогнозу властей скоро в Севастополе будет миллион жителей

Генплан Севастополя пересмотрят из расчета на 1 млн жителей. Власти региона готовы провести повторные публичные слушания градостроительного документа.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации