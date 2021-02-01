В Севастополе не хватает участковых терапевтов и педиатров

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Тем не менее действующие врачи с объемом задач справляются, говорят в горздраве.

Система здравоохранения Севастополя укомплектована участковыми терапевтами на 76%. Укомплектованность педиатрической службы составляет 86%. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов.

«Может быть, хотелось бы и 100%, но тем не менее с задачами они справляются», – считает Денисов.

Глава горздрава региона также добавил, что на диспансерном учете по заболеваниям сердечно-сосудистой системы в Севастополе стоит 61 тысяча человек. Большая часть из них в период борьбы с коронавирусом проходят осмотры на дому.

«Плановая помощь востребована, но день в день ее не всегда можно осуществить», – сказал глава депздрава.

Как сообщалось, Виталий Денисов, занимавший различные должности в Красноярске, возглавил департамент здравоохранения Севастополя в ноябре 2020 года. После этого Денисов пригласил в свою команду еще нескольких красноярских специалистов. Первым заместителем Денисова стала Анна Солдатова, заместителями – Юрий Дранишников и Евгения Сафонова.

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