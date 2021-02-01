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Происшествия

В Севастополе нарушителя «брали» четыре машины полиции

17:53 понедельник, 1 февраля 2021
Севастополь
В Севастополе нарушителя «брали» четыре машины полиции

фото © Форпост

Уехать с места происшествия водитель не успел.

В Севастополе несколько машин ДПС остановили нарушителя, врезавшегося в другую машину и пытавшегося уехать с места ДТП. Погоня завершилась на улице Вакуленчука.

«29 января в 22:20 водитель автомобиля БМВ произвел наезд на припаркованный автомобиль ВАЗ. После чего оставил место ДТП и скрылся. Впоследствии сотрудниками ДПС был разыскан, проводится проверка», - сообщили в УМВД по Севастополю.

Как можно видеть на опубликованных в социальных сетях фото инцидента, в поимке принимали участие не менее четырех патрульных экипажей.

Ранее сообщалось о другой аварии, случившейся в Севастополе на минувших выходных. Массовое ДТП произошло в субботу, 30 января, вечером на улице Олега Кошевого – авария с участием трех автомобилей стоила здоровья, как минимум, водителю одного из авто.

В тексте использованы материалы: Форпост

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