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Происшествия

В Севастополе на пожаре в бане пострадала женщина

13:16 понедельник, 1 февраля 2021
Севастополь

Один человек получил ожоги во время пожара в бане в районе Фиолентовского шоссе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю.

О происшествии оперативному дежурному сообщили в начале одиннадцатого вечера в воскресенье. По словам очевидцев, возле ТСН СТ «Автомобилист» загорелась баня, требуется помощь в тушении пожара.

На место выехали два отделения шестой пожарно-спасательной части. На ликвидацию возгорания у пожарных ушло около полутора часов.

«Полная ликвидация была осуществлена в 23:21. К сожалению, пострадала женщина, у нее 5% ожогов тела», - пояснили в ведомстве, отметив, что пострадавшая в удовлетворительном состоянии была передана сотрудникам «скорой».

Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Причины пожара в данный момент устанавливают эксперты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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