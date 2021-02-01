Общество
В МЧС предупредили об обильных осадках и селях в Крыму
фото © Новости Крыма
В первой декаде февраля синоптики прогнозируют обилие осадков в ряде российских регионов, в том числе и в Крыму.
Из-за этого существует вероятность переувлажнения почвы и подтопления пониженных участков местности, предупредили специалисты Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
По данным ведомства, обильные осадки прогнозируются на территориях Майкопского района в Республике Адыгея, в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма, в городских округах Ялта и Алушта, а также в Краснодарском крае на территории городских округов Горячий Ключ, Сочи и Краснополянского горного кластера.
«В связи с этим прогнозируется возникновение снего-дождевых паводков с подтоплением пониженных участков местности. Указанные обстоятельства повышают вероятность схода селей и, соответственно, повреждения объектов инфраструктуры в указанных регионах», - говорится в сообщении.
Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение в связи с угрозой схода лавин в горах.
В конце января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил, что февраль в Крыму будет «фантастически» теплым, но температурных рекордов не будет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 31 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 31 января.
Крымчанам пообещали «фантастически» теплый февраль. Февраль в Крыму будет «фантастически» теплым, но температурных рекордов не будет, спрогнозировал в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Опасность лавин и другие неприятности: в Крыму объявили штормовое предупреждение. Спасатели предупредили об угрозе схода снежных лавин в горах Крыма в субботу и воскресенье, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.
Прогноз погоды в Крыму на субботу 30 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 30 января.
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