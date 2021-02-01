В Крыму зафиксировали первые случаи бешенства в 2021 году

В январе 2021 года на полуострове зафиксировали два случая бешенства животных.

Оба инцидента произошли в Раздольненском районе. Носителями оказались кошки.

Инфицированных питомцев обнаружили в пгт Новоселовское и селе Чехово. Указом Сергея Аксенова в частных домах, где обитали зараженные животные, установили двухмесячный карантин – сообщили в Россельхознадзоре.

Также на весь период изоляции в поселениях запретили зооторговлю, отменили все выставки и учебные мероприятия. С жителями провели беседу, в которой отметили важность вакцинации домашних животных, единственного способа профилактики бешенства.

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