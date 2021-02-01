Происшествия
В Крыму зафиксировали первые случаи бешенства в 2021 году
В январе 2021 года на полуострове зафиксировали два случая бешенства животных.
Оба инцидента произошли в Раздольненском районе. Носителями оказались кошки.
Инфицированных питомцев обнаружили в пгт Новоселовское и селе Чехово. Указом Сергея Аксенова в частных домах, где обитали зараженные животные, установили двухмесячный карантин – сообщили в Россельхознадзоре.
Также на весь период изоляции в поселениях запретили зооторговлю, отменили все выставки и учебные мероприятия. С жителями провели беседу, в которой отметили важность вакцинации домашних животных, единственного способа профилактики бешенства.
В тексте использованы материалы: МК
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Видео митингов, которые прошли в Крыму в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, начали удалять с канала YouTube. Протесты прошли 23 января в Симферополе и Севастополе.
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28 января
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