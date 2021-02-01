Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.4
воздух +14
море +10

Происшествия

В Крыму зафиксировали первые случаи бешенства в 2021 году

09:32 понедельник, 1 февраля 2021

В январе 2021 года на полуострове зафиксировали два случая бешенства животных.

Оба инцидента произошли в Раздольненском районе. Носителями оказались кошки.

Инфицированных питомцев обнаружили в пгт Новоселовское и селе Чехово. Указом Сергея Аксенова в частных домах, где обитали зараженные животные, установили двухмесячный карантин – сообщили в Россельхознадзоре.

Также на весь период изоляции в поселениях запретили зооторговлю, отменили все выставки и учебные мероприятия. С жителями провели беседу, в которой отметили важность вакцинации домашних животных, единственного способа профилактики бешенства.

В тексте использованы материалы: МК

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольские пожарные спасли из огня двоих человек. Пожарные в Севастополе спасли двух человек из горящего вагончика, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ДТП на западе Крыму: один человек погиб и двое пострадали. Возле села Красносельское Черноморского района Крыма произошло столкновение автомобилей Toyota Land Cruiser и ВАЗ-2110.

Появилось видео крушения судна в Черном море. Две недели назад в Черном море затонуло судно с украинцами и россиянами на борту.

В Севастополе женщина из-за ревности испортила своей сопернице машину. В Севастополе две барышни не поделили мужчину, и одна из участников конфликта решила отмстить своей сопернице, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Общество
«Непротестный Крым»: вышли ли крымчане за Навального?

«Непротестный Крым»: вышли ли крымчане за Навального? фото

Видео митингов, которые прошли в Крыму в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, начали удалять с канала YouTube. Протесты прошли 23 января в Симферополе и Севастополе.

Коронавирус в Крыму
В Крыму уменьшилось число новых заражений коронавирусом

В Крыму уменьшилось число новых заражений коронавирусом

За 31 января на территории Республики Крым зарегистрировано 156 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
По прогнозу властей скоро в Севастополе будет миллион жителей

По прогнозу властей скоро в Севастополе будет миллион жителей

Генплан Севастополя пересмотрят из расчета на 1 млн жителей. Власти региона готовы провести повторные публичные слушания градостроительного документа.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации