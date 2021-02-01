В Крыму существенно выросла летальность от коронавируса

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За последние сутки января в Крыму зарегистрировано 156 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 133 выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За сутки от инфекции скончались 7 человек.

Всего в январе в РК выявлено 7 тысяч 16 инфицированных. Это на 28,5% меньше, чем в декабре. От ковида умерли 250 человек, что на 11% больше, чем в предыдущем месяце.

В целом с начала эпидемии, в республике зафиксировано 32 тысячи 543 зараженных, жертвами инфекции стали 767. Летальность на сегодняшний день составляет 2,36%.

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