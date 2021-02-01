Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: На 10 дней и на месяц: какие ограничения продлили в Севастополе ● В Севастополе снова больше 100: оперативные данные по коронавирусу ● В Крыму уменьшилось число новых заражений коронавирусом ● Восемь человек умерли в Крыму за сутки от COVID-19 ● Коронавирус в Севастополе: оперативные данные
В Крыму существенно выросла летальность от коронавируса
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За последние сутки января в Крыму зарегистрировано 156 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 133 выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За сутки от инфекции скончались 7 человек.
Всего в январе в РК выявлено 7 тысяч 16 инфицированных. Это на 28,5% меньше, чем в декабре. От ковида умерли 250 человек, что на 11% больше, чем в предыдущем месяце.
В целом с начала эпидемии, в республике зафиксировано 32 тысячи 543 зараженных, жертвами инфекции стали 767. Летальность на сегодняшний день составляет 2,36%.
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