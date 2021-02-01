Происшествия
В Крыму мужчине грозит три года заключения из-за драки
В Севастополе задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в нападении на своего знакомого, сообщает пресс-служба МВД России по Севастополю.
«После совместного застолья четырех приятелей между двумя из них произошел конфликт. Во время словесной перепалки 38-летний мужчина несколько раз ударил своего 47-летнего знакомого по голове. Другие два приятеля, которые присутствовали во время инцидента, остановили драку мужчин, после чего потерпевший обратился в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК России «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Публичных комментариев задержанного или его адвокатов на данный момент нет.
Напомним, ранее в Севастополе задержали мужчину, подозреваемого в причинении телесных повреждений местному жителю.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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