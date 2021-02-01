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Власть

В Крыму будут сжигать умерших ростовчан

14:17 понедельник, 1 февраля 2021
В Крыму будут сжигать умерших ростовчан

фото © lastnews82.com

В ростовском крематории сломалась последняя печь.

Трупы для кремации транспортируют в другие регионы России, главным образом - в Крым, рассказал директор крымского крематория Михаил Ремез.

По информации ростовского издания 161.ru, к концу прошлой неделе в крематории Ростова скопилось около 30-50 тел.

Предприниматели, возглавляющие похоронные бюро, в недоумении: люди привозят умерших близких, но что делать с ними — неясно.

— Назначили кремацию. привезла тело, ее не приняли. Тело забрали, положили у себя на 7 дней предположительно, а там сказали, что позвонят и скажут, — рассказал корреспонденту редакции глава «Городского похоронного бюро» Алексей Лаухин. — Там мощности или что-то еще не позволяют хранить тела в таком количестве в надлежащем состоянии. Тела начнут разлагаться, течь, и потом, как они их будут сжигать, неизвестно. Это на самом деле очень большая катастрофа.

Также, помимо Крыма, тела будут доставлять в Волгоград или Воронеж. Кроме того, Сочи и Краснодар также пользуются услугами крымского крематория.

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