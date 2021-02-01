Происшествия
В Коктебеле огонь уничтожил полтора жилых дома
фото © МЧС Крыма
Два частных домовладения серьезно пострадали от пожара в городском округе Феодосия.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
По информации ведомства, возгорание произошло днем в Коктебеле. Когда пожарные прибыли на место, обнаружили, что огонь охватил два дома, при этом под угрозой распространения огня находился еще один дом. На то, чтобы локализовать и потушить пожар, у сотрудников ГУ МЧС России по республике и региональной пожарной охраны ушло четыре часа.
«Значительное время заняли разбор и «проливка» тлеющих элементов конструкции, во избежание повторного возникновения огня. Площадь составила 140 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину устанавливают эксперты. В результате, огнем уничтожен один дом и второй этаж соседнего дома», - сообщили в пресс-службе ведомства.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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В Коктебеле огонь уничтожил полтора жилых дома фото
Два частных домовладения серьезно пострадали от пожара в городском округе Феодосия.
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