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Происшествия

В Коктебеле огонь уничтожил полтора жилых дома

14:07 понедельник, 1 февраля 2021
Феодосия
В Коктебеле огонь уничтожил полтора жилых дома

фото © МЧС Крыма

Два частных домовладения серьезно пострадали от пожара в городском округе Феодосия.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым. 

По информации ведомства, возгорание произошло днем в Коктебеле. Когда пожарные прибыли на место, обнаружили, что огонь охватил два дома, при этом под угрозой распространения огня находился еще один дом. На то, чтобы локализовать и потушить пожар, у сотрудников ГУ МЧС России по республике и региональной пожарной охраны ушло четыре часа. 

«Значительное время заняли разбор и «проливка» тлеющих элементов конструкции, во избежание повторного возникновения огня. Площадь составила 140 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину устанавливают эксперты. В результате, огнем уничтожен один дом и второй этаж соседнего дома», - сообщили в пресс-службе ведомства. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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