Происшествия
В Керчи рецидивист пришел устраиваться на работу и украл ноутбук
Керченские полицейские задержали мужчину, укравшего ноутбук из офиса, куда пришел устраиваться на работу, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным ведомства, в полицию обратился сотрудник одной из фирм и сообщил о пропажи ноутбука стоимостью 50 тысяч рублей.
По подозрению в преступлении задержали 42-летнего жителя Войково Ленинского района, ранее судимого.
«Оперативники установили, что безработный мужчина пришел в офисное здание, в котором размещалось много различных фирм, с целью поиска работы. На доске объявлений в фойе здания он увидел объявление о трудоустройстве и начал искать нужный кабинет. Через приоткрытую дверь злоумышленник заметил стоящий на столе ноутбук, находящийся без присмотра, после чего унес его с собой», - говорится в сообщении.
Похитителя полиция нашла с помощью запись с камер видеонаблюдения, а поскольку мужчина уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей, они без труда его нашли.
Мужчина признался в содеянном и добровольно выдал сотрудникам полиции похищенный ноутбук, однако это не спасло крымчанина от уголовного дела по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».
Ему грозит наказание от крупного денежного штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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