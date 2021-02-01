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Происшествия

В Феодосии посетитель поликлиники устроил стрельбу

18:34 понедельник, 1 февраля 2021
Феодосия

Посетитель феодосийской городской поликлиники устроил стрельбу возле медучреждения.

Об этом сообщили очевидцы происшествия.

В Феодосийском медицинском центре этот факт подтвердили.

«Действительно, сегодня днем двое мужчин, находясь в поликлинике, повздорили. Затем, уже на улице возле нашего медучреждения продолжили драку. Один из них вытащил травматический пистолет и начал стрелять», - сообщил главный врач Феодосийского Горздрава Андрей Вербов.

По его словам, сотрудники службы охраны городской поликлиники немедленно вызвали полицейских, которые задержали участников конфликта. Как стало известно, в настоящее время оба нарушителя госпитализированы в Феодосийскую городскую больницу. В правоохранительных органах пока происшествие не комментируют.

Осенью в феодосийской поликлинике произошел инцидент, в ходе которого пациенты избили медсестру, после чего в местном Горздраве приняли решение об установке поста охраны. По мнению Андрея Вербова, «повышенная агрессия пациентов возникает на фоне пандемии».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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