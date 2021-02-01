Происшествия
В Феодосии посетитель поликлиники устроил стрельбу
Посетитель феодосийской городской поликлиники устроил стрельбу возле медучреждения.
Об этом сообщили очевидцы происшествия.
В Феодосийском медицинском центре этот факт подтвердили.
«Действительно, сегодня днем двое мужчин, находясь в поликлинике, повздорили. Затем, уже на улице возле нашего медучреждения продолжили драку. Один из них вытащил травматический пистолет и начал стрелять», - сообщил главный врач Феодосийского Горздрава Андрей Вербов.
По его словам, сотрудники службы охраны городской поликлиники немедленно вызвали полицейских, которые задержали участников конфликта. Как стало известно, в настоящее время оба нарушителя госпитализированы в Феодосийскую городскую больницу. В правоохранительных органах пока происшествие не комментируют.
Осенью в феодосийской поликлинике произошел инцидент, в ходе которого пациенты избили медсестру, после чего в местном Горздраве приняли решение об установке поста охраны. По мнению Андрея Вербова, «повышенная агрессия пациентов возникает на фоне пандемии».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе на пожаре в бане пострадала женщина. Один человек получил ожоги во время пожара в бане в районе Фиолентовского шоссе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю.
На Ай-Петри мужчина неудачно покатался на санках и сломал ногу. Крымские спасатели помогли мужчине, который сломал ногу и ушиб спину из-за неудачных развлечений на санках.
В Симферополе водитель иномарки насмерть сбил пешехода. На одной из центральных улиц крымской столицы водитель иномарки насмерть сбил пешехода, сообщили в ГИБДД МВД по РК.
В Крыму зафиксировали первые случаи бешенства в 2021 году. В январе 2021 года на полуострове зафиксировали два случая бешенства животных.
В Севастополе нарушителя «брали» четыре машины полиции
Уехать с места происшествия водитель не успел.
В МЧС предупредили об обильных осадках и селях в Крыму
В первой декаде февраля синоптики прогнозируют обилие осадков в ряде российских регионов, в том числе и в Крыму.
Севастопольского врача-хирурга спасли от уголовного преследования
Теперь доктор имеет право на реабилитацию и возмещение морального ущерба.
«Непротестный Крым»: вышли ли крымчане за Навального?
Видео митингов, которые прошли в Крыму в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, начали удалять с канала YouTube. Протесты прошли 23 января в Симферополе и Севастополе.
11 часов назад
В Крыму будут сжигать умерших ростовчан
6 часов назад
В Крыму существенно выросла летальность от коронавируса
За последние сутки января в Крыму зарегистрировано 156 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.