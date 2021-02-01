В Феодосии посетитель поликлиники устроил стрельбу

Посетитель феодосийской городской поликлиники устроил стрельбу возле медучреждения.

Об этом сообщили очевидцы происшествия.

В Феодосийском медицинском центре этот факт подтвердили.

«Действительно, сегодня днем двое мужчин, находясь в поликлинике, повздорили. Затем, уже на улице возле нашего медучреждения продолжили драку. Один из них вытащил травматический пистолет и начал стрелять», - сообщил главный врач Феодосийского Горздрава Андрей Вербов.

По его словам, сотрудники службы охраны городской поликлиники немедленно вызвали полицейских, которые задержали участников конфликта. Как стало известно, в настоящее время оба нарушителя госпитализированы в Феодосийскую городскую больницу. В правоохранительных органах пока происшествие не комментируют.

Осенью в феодосийской поликлинике произошел инцидент, в ходе которого пациенты избили медсестру, после чего в местном Горздраве приняли решение об установке поста охраны. По мнению Андрея Вербова, «повышенная агрессия пациентов возникает на фоне пандемии».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе на пожаре в бане пострадала женщина. Один человек получил ожоги во время пожара в бане в районе Фиолентовского шоссе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю.

На Ай-Петри мужчина неудачно покатался на санках и сломал ногу. Крымские спасатели помогли мужчине, который сломал ногу и ушиб спину из-за неудачных развлечений на санках.

В Симферополе водитель иномарки насмерть сбил пешехода. На одной из центральных улиц крымской столицы водитель иномарки насмерть сбил пешехода, сообщили в ГИБДД МВД по РК.

В Крыму зафиксировали первые случаи бешенства в 2021 году. В январе 2021 года на полуострове зафиксировали два случая бешенства животных.