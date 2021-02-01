Власть
В Феодосии нашли нарушения в расходовании бюджетных средств
Феодосийский городской совет утвердил отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты (КСП) муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым в 2020 году.
Согласно документу, в прошлом году КСП провела 29 контрольных и 145 экспертно-аналитических мероприятий по объему средств на 530 млн 771 тыс. рублей. По итогам этих мероприятий выявлено нарушений и недостатков на сумму 115 млн 663 тыс. рублей.
В перечень нарушений вошли:
– необоснованное расходование бюджетных средств – 86 млн 684 тыс. рублей;
– неправомерное расходование бюджетных средств - 1 млн 632 тыс. рублей;
– неэффективное использование бюджетных средств – 7 млн 664 тыс. рублей;
– незаконные расходы бюджета - 634 тыс. рублей;
– нецелевое использование бюджетных средств 527 тыс. рублей;
– потери бюджета - 415 тыс. рублей;
– неполученные доходы – 14 млн 201 тыс. рублей;
– нарушения при регистрации бюджетных и денежных обязательств - 3 млн 905 тыс. рублей.
Также были выявлены нарушения законодательства в сфере закупок и в части формирования муниципального задания.
«В ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий должностными лицами Контрольно-счетной палаты выявляются бюджетные правонарушения, которые одновременно могут являться административными правонарушениями в зависимости от их квалификации, а также иные правонарушения в области налогов и сборов, управления имуществом, нарушения в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, трудового законодательства, правонарушения в области строительства, при проведении текущих ремонтов и другие», – говорится в отчете КСП.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
В тексте использованы материалы: Кафа
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