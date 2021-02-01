Водный кризис
Развитие сюжета: Сможет ли Крым избежать весенней засухи ● Часть жителей Симферополя останется совсем без воды ● Почему опустевшие водохранилища Крыма пополняются с разной скоростью ● Появилась вода: в Крыму снизился риск весенней засухи ● Симферопольцев предупредили об ухудшении качества воды
«Туристы потерпят»: гостиницам в Ялте дают воду раз в четыре дня
фото © Новости Крыма
В гостиницах и других объектах размещения в Ялте вода подается раз в три-четыре дня, но за счет емкостей-накопителей воды, установленных в подвалах, водоснабжение постояльцев осуществляется круглосуточно.
Об этом сегодня на заседании оперативного штаба о ситуации с водоснабжением Крыма сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
«Очень много за эту неделю поступило жалоб в связи с недовольством жителей тем, что якобы круглосуточно подается вода в большие санатории, гостиничные комплексы и пансионаты. У всех гостиниц в подвалах установлены баки, они накапливают воду, поэтому дают возможность подавать ее без ограничений. Тем не менее, режим в отношении гостиниц действует. Им подается вода даже не так, как всему населению по графику, а в ограниченном режиме раз в три-четыре дня. Но за счет емкостей там постоянно есть вода», — подчеркнула Янина Павленко.
Она добавила, что еще месяц назад для всех крупных потребителей в Ялте (к ним относятся и гостиницы) объем подачи воды был снижен в три раза.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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«Туристы потерпят»: гостиницам в Ялте дают воду раз в четыре дня
В гостиницах и других объектах размещения в Ялте вода подается раз в три-четыре дня, но за счет емкостей-накопителей воды, установленных в подвалах, водоснабжение постояльцев осуществляется круглосуточно.