«Туристы потерпят»: гостиницам в Ялте дают воду раз в четыре дня

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В гостиницах и других объектах размещения в Ялте вода подается раз в три-четыре дня, но за счет емкостей-накопителей воды, установленных в подвалах, водоснабжение постояльцев осуществляется круглосуточно.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба о ситуации с водоснабжением Крыма сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Очень много за эту неделю поступило жалоб в связи с недовольством жителей тем, что якобы круглосуточно подается вода в большие санатории, гостиничные комплексы и пансионаты. У всех гостиниц в подвалах установлены баки, они накапливают воду, поэтому дают возможность подавать ее без ограничений. Тем не менее, режим в отношении гостиниц действует. Им подается вода даже не так, как всему населению по графику, а в ограниченном режиме раз в три-четыре дня. Но за счет емкостей там постоянно есть вода», — подчеркнула Янина Павленко.

Она добавила, что еще месяц назад для всех крупных потребителей в Ялте (к ним относятся и гостиницы) объем подачи воды был снижен в три раза.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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