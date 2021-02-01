Театр имени Луначарского в Севастополе возобновит показы спектаклей 2 февраля

Севастопольский академический русский драматический театр имени Луначарского 2 февраля возобновит сезон одной из самых кассовых постановок – спектаклем «Мастер и Маргарита».

Также после открытия театра для зрителей севастопольские любители театрального искусства смогут оценить сразу несколько премьер - две сценические версии пьесы «Служебный роман» и спектакль «Месяц в деревне».

Ирина Константинова, директор театра им. А. В. Луначарского, заслуженный работник культуры Крыма: «Спектакль получился очень красивый, нежный. Проникновенный очень спектакль. Очень хорошие артисты, одни из лучших артистов нашей труппы задействованы в этом спектакле».

По словам Ирины Константиновой, все билеты на спектакли, которые перенесли с осени на февраль, на данный момент проданы. Ограничительные меры позволяют заполнить зал не более, чем на 30 процентов.

Ирина Константинова: «Здесь как директор я, конечно, очень расстроена, потому что 30 процентов – это всего 208 человек, а, конечно, потребность нашего театрального зрителя, гостей и жителей города, сейчас, как никогда, большая, потому что все очень соскучились по театру, очень ждут театрального действа».

В нынешнем году театр имени Луначарского планирует представить свои лучшие работы сразу на нескольких престижных театральных фестивалях.

Ирина Константинова: «Я думаю, что это большая честь не только для театра, но и для всех севастопольцев, для нашего города. Нас пригласили в рамках фестиваля «Золотая маска» принять участие в проекте, посвященном Федору Достоевскому, со спектаклем «Бесы». В этом году – 200-летие со дня рождения писателя, и по приглашению руководства «Золотой маски» мы едем на этот фестиваль».

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