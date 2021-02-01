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Власть

Солисту группы «Песняры» запретили въезд в Украину из-за Крыма

17:00 понедельник, 1 февраля 2021
Солисту группы «Песняры» запретили въезд в Украину из-за Крыма

фото © www.pesnyary.com

Белорусскому музыканту, солисту группы «Песняры» запретили въезд в Украину из-за посещения Крыма.

Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины. Отмечается, что мужчина прибыл накануне в пункт пропуска «Борисполь».

Речь идет о Валерии Дайнеко, сообщил источник в Госпогранслужбе Украины.

«В ходе мероприятий контроля пограничники установили, что в Крыму иностранец находился летом прошлого года и попал туда незаконно, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Во время общения он подтвердил факт незаконного въезда на полуостров, куда, по его словам, попал самолетом через закрытый пункт пропуска «Симферополь», – сказано в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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