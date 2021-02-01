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Водный кризис

Сможет ли Крым избежать весенней засухи

11:08 понедельник, 1 февраля 2021
Сможет ли Крым избежать весенней засухи

фото © Новости Крыма

Республика Крым вне зоны повышенного риска весенней засухи.

Об этом свидетельствуют данные союза «Единого объединения страховщиков агропромышленного комплекса – Национального союза агростраховщиков».

По данным экспертов, на протяжении периода сева озимых, с августа по ноябрь прошлого года, практически во всех регионах Юга, Центра и основной части Поволжья уровень влажности почвы был существенно ниже по сравнению со средним значением за предыдущие 10 лет.

При этом на значительных частях этих территорий снижение колебалось от 20 до 50%. Это стало предпосылкой к тому, что засуха может продолжиться и в будущем сезоне. Однако после повторного анализа ситуация стала оптимистичнее.

«Относительная нормализация ситуации с влагой – снижение этого показателя теперь не превышает 10% от нормы – наблюдается в Белгородской, Орловской, Курской и Липецкой областях, и в восточной части Воронежской области. Аналогичная ситуация сейчас наблюдается и на большей части территории Ростовской области и Краснодарского края, кроме нескольких районов, как и в Республике Крым», - добавили в НСА.

При этом наиболее тревожной выглядит ситуация в Волгоградской и Саратовской областях, где этот показатель снизился более чем наполовину к десятилетней норме.Ранее сообщалось, что в Крыму получено более 90% всходов озимых культур.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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