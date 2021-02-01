Сможет ли Крым избежать весенней засухи

фото © Новости Крыма

Республика Крым вне зоны повышенного риска весенней засухи.

Об этом свидетельствуют данные союза «Единого объединения страховщиков агропромышленного комплекса – Национального союза агростраховщиков».

По данным экспертов, на протяжении периода сева озимых, с августа по ноябрь прошлого года, практически во всех регионах Юга, Центра и основной части Поволжья уровень влажности почвы был существенно ниже по сравнению со средним значением за предыдущие 10 лет.

При этом на значительных частях этих территорий снижение колебалось от 20 до 50%. Это стало предпосылкой к тому, что засуха может продолжиться и в будущем сезоне. Однако после повторного анализа ситуация стала оптимистичнее.

«Относительная нормализация ситуации с влагой – снижение этого показателя теперь не превышает 10% от нормы – наблюдается в Белгородской, Орловской, Курской и Липецкой областях, и в восточной части Воронежской области. Аналогичная ситуация сейчас наблюдается и на большей части территории Ростовской области и Краснодарского края, кроме нескольких районов, как и в Республике Крым», - добавили в НСА.

При этом наиболее тревожной выглядит ситуация в Волгоградской и Саратовской областях, где этот показатель снизился более чем наполовину к десятилетней норме.Ранее сообщалось, что в Крыму получено более 90% всходов озимых культур.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Почему опустевшие водохранилища Крыма пополняются с разной скоростью. После обильных январских осадков некоторые водохранилища Крыма начали получать небольшие притоки воды, при этом горные водохранилища, снабжающие водой ЮБК, пополняются быстрее, чем водохранилища в центральной части полуострова, питающие Симферополь и районы.

В Севастополе будет приют для бездомных. Центр по формированию здорового образа жизни «За жизнь» займется организацией в Севастополе приюта для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Мусоросортировочный завод в Симферополе заработает в ближайшие дни. Завод по сортировке твердых коммунальных отходов в симферопольском микрорайоне Каменка начнет работу в ближайшие дни, мощность предприятия составляет порядка 150 тысяч тонн ТКО в год.

Появилась вода: в Крыму снизился риск весенней засухи. Крым вышел из числа регионов с повышенным риском весенней засухи.