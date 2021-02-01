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Севастопольского врача-хирурга спасли от уголовного преследования
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Теперь доктор имеет право на реабилитацию и возмещение морального ущерба.
Врач-хирург из Севастополя Андрей Бурдюгов целый год жил под уголовной статьей, однако, как выяснилось, в действиях доктора не было состава преступления.
История началась в ноябре 2018 года, когда севастопольский врач-хирург по программе «Земский доктор» переехал в Мурманскую область и трудоустроился в местную больницу. Как рассказал уполномоченный по защите прав человека в Севастополе Павел Буцай, там доктор столкнулся с рядом нарушений законодательства, о которых регулярно информировал руководство больницы. Вместе с тем рапорты и служебные записки заявителя оставались без внимания.
«Внезапно в конце 2019 года в отношении заявителя было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ – а именно выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», – рассказал Павел Буцай.
В свою очередь, врач-хирург с обвинением был не согласен, а также полагал, что требование закона о всестороннем и объективном исследовании всех обстоятельств дела не выполнялось.
Ввиду сложившихся обстоятельств и оставшись без средств к существованию, врач Андрей Бурдюгов был вынужден вместе с семьей вернуться в Севастополь.
Несмотря на незавершенность уголовного дела, а значит и невиновность врача, в средствах массовой информации была опубликована статья о грубом нарушении Бурдюговым прав пациента на оказание квалифицированной помощи. Этот факт помешал врачу-хирургу устроиться на работу в Севастополе.
В процессе следствия были проведены независимые экспертизы, которые доказывали невиновность хирурга и абсурдность обвинений.
«Несмотря на это органы следствия направили в департамент здравоохранения города Севастополя письмо с пожеланиями не принимать на работу врача», – рассказал Павел Буцай.
Вопрос защиты севастопольского хирурга требовал разрешения на федеральном уровне, говорит Павел Буцай, который на протяжении всего 2020 года обращался к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой, а также неоднократно направлял соответствующие обращения в Прокуратуру Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации с просьбой защитить права врача и многодетного отца, а также прекратить уголовное преследование.
«В результате чего, ровно через год, 25 декабря 2020 года, в адрес омбудсмена и обвиняемого поступило уведомление с приложением копии постановления о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления с разъяснением заявителю положения гл.18 УПК РФ, в соответствии с которым у Андрея Бурдюгова имеются основания для возникновения права на реабилитацию, возмещение морального и материального ущерба в результате уголовного преследования», – заключил Буцай.
В тексте использованы материалы: Форпост
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