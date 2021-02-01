Прогноз погоды в Крыму на понедельник 1 февраля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 1 февраля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-западный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (юго-западный порывы 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (юго-западный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 7 до 14, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 82 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью около 8 градусов. Ветер юго-восточный 11 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 96 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 14, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер южный 28 км/час, возможны порывы до 58 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 74 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью около 8 градусов. Ветер южный 23 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 10, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер южный 35 км/час, возможны порывы до 58 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 97 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью около 8 градусов. Ветер южный 32 км/час, возможны порывы до 63 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 88 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 15, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 87 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 13, ночью около 5 градусов. Ветер южный 26 км/час, возможны порывы до 63 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 95 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью около 4 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью около 5 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 6, в Феодосии - 8, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 24, на Кипре - 18, в Одессе - 4, в Сочи - 11, в Турции - 19, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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