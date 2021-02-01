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Власть

По прогнозу властей скоро в Севастополе будет миллион жителей

06:39 понедельник, 1 февраля 2021
Севастополь
По прогнозу властей скоро в Севастополе будет миллион жителей

фото © sevkor.ru

Генплан Севастополя пересмотрят из расчета на 1 млн жителей. Власти региона готовы провести повторные публичные слушания градостроительного документа.

Правительство Севастополя планирует повторное публичное обсуждение проекта Генплана с гражданами в связи со значительным объемом изменений, которые ожидаются в документах генплана. Об этом сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максим Жукалов.

«Проведение повторных публичных слушаний станет возможным после снятия на территории Севастополя режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции», – сообщил Жукалов.

По словам главы департамента архитектуры, предыдущий Генплан, который дорабатывался ГАУ «Институт Генплана Москвы», уже не актуален, поскольку он создавался с перспективой иметь в Севастополе к 2035 году население численностью 560 тысяч. Однако, как говорит Жукалов, в Севастополе уже сейчас фактически проживают больше 600 тысяч человек.

«При сохранении положительного сальдо миграции в регион данный показатель на расчетный срок может увеличиться до 1 млн человек, что требует дополнительного анализа проектных решений и полной актуализации проекта Генплана», – сказал Максим Жукалов.

Напомним, по итогам регионального этапа согласований и обсуждений проект Генплана будет направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти.

Правительством Севастополя, по словам Жукалова, разработаны дорожные карты, предусматривающие до конца 2021 года плановые сроки направления проекта Генплана на утверждение в Законодательное собрание города Севастополя и утверждение Правил землепользования и застройки города Севастополя.

Как ранее говорил председатель комитета по градостроительству и земельным вопросам парламента Севастополя Вячеслав Горелов, утверждение Генплана Севастополя в текущем году является принципиально значимым.

В тексте использованы материалы: Форпост

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По прогнозу властей скоро в Севастополе будет миллион жителей

По прогнозу властей скоро в Севастополе будет миллион жителей

Генплан Севастополя пересмотрят из расчета на 1 млн жителей. Власти региона готовы провести повторные публичные слушания градостроительного документа.

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