Опять авария: коммунальщики разбирают полы в домах жителей Ялты

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Жители многоквартирного дома в Ялте остались без отопления из-за аварии.

Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, для устранения проблемы коммунальщикам пришлось разбирать полы в квартирах на первом этаже.

«Улица Московская, 27 25 (января) возникла проблема (с отоплением), по состоянию на сегодня уже выявлено, что течь в подвале. Поскольку подвальных помещений нет, не могут найти утечку, для этого вскрываются полы у людей на первом этаже. То есть трубы идут под полом у жителей первого этажа», – сказал Павленко.

Работы ведет муниципальное предприятие «Ремонтно-эксплуатационная организация». Павленко выразила надежду, что в ближайшие часы проблема будет решена. «В дом отопление не подается. Надеюсь, что в считанные часы будет проблема решена. (Сейчас) долбим полы у людей в квартирах. Ищем утечку. Жильцы с пониманием относятся к этому. Это, опять же, к хаосу, как происходила застройка. И как формировались жилые помещения», – добавила она.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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