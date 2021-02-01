Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +13
море +10

Власть

Опять авария: коммунальщики разбирают полы в домах жителей Ялты

16:06 понедельник, 1 февраля 2021
Ялта
Опять авария: коммунальщики разбирают полы в домах жителей Ялты

фото © Новости Крыма

Жители многоквартирного дома в Ялте остались без отопления из-за аварии.

Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, для устранения проблемы коммунальщикам пришлось разбирать полы в квартирах на первом этаже.

«Улица Московская, 27 25 (января) возникла проблема (с отоплением), по состоянию на сегодня уже выявлено, что течь в подвале. Поскольку подвальных помещений нет, не могут найти утечку, для этого вскрываются полы у людей на первом этаже. То есть трубы идут под полом у жителей первого этажа», – сказал Павленко.

Работы ведет муниципальное предприятие «Ремонтно-эксплуатационная организация». Павленко выразила надежду, что в ближайшие часы проблема будет решена. «В дом отопление не подается. Надеюсь, что в считанные часы будет проблема решена. (Сейчас) долбим полы у людей в квартирах. Ищем утечку. Жильцы с пониманием относятся к этому. Это, опять же, к хаосу, как происходила застройка. И как формировались жилые помещения», – добавила она.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на подстанции в Ялте почти 28 тыс абонентов остались без электричества. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Бесконечно малая величина»: воды в Симферопольском водохранилище не осталось. Запасы воды в Симферопольском водохранилище почти закончились.

«Туристы потерпят»: гостиницам в Ялте дают воду раз в четыре дня. В гостиницах и других объектах размещения в Ялте вода подается раз в три-четыре дня, но за счет емкостей-накопителей воды, установленных в подвалах, водоснабжение постояльцев осуществляется круглосуточно.

Сможет ли Крым избежать весенней засухи. Республика Крым вне зоны повышенного риска весенней засухи.

Часть жителей Симферополя останется совсем без воды. Из-за аварии на магистральном водопроводе и на сетях холодного водоснабжения по улице Декабристов в крымской столице частично отключат воду, сообщает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

Власть
Зеленский думает, что не пустил бы в Крым «зеленых человечков»

Зеленский думает, что не пустил бы в Крым «зеленых человечков»

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что, если бы он был президентом в 2014 году, он бы не допустил появления на полуострове «зеленых человечков», которыми впоследствии оказали российские военные.

Происшествия
В Коктебеле огонь уничтожил полтора жилых дома

В Коктебеле огонь уничтожил полтора жилых дома фото

Два частных домовладения серьезно пострадали от пожара в городском округе Феодосия.

Коронавирус в Крыму
На 10 дней и на месяц: какие ограничения продлили в Севастополе

На 10 дней и на месяц: какие ограничения продлили в Севастополе

В Севастополе продолжает действовать запрет на курение кальянов в заведениях, на работу детских кружков и диспансеризацию взрослых.

Водный кризис
«Туристы потерпят»: гостиницам в Ялте дают воду раз в четыре дня

«Туристы потерпят»: гостиницам в Ялте дают воду раз в четыре дня

В гостиницах и других объектах размещения в Ялте вода подается раз в три-четыре дня, но за счет емкостей-накопителей воды, установленных в подвалах, водоснабжение постояльцев осуществляется круглосуточно.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации