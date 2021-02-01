«Непротестный Крым»: вышли ли крымчане за Навального?

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Видео митингов, которые прошли в Крыму в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, начали удалять с канала YouTube. Протесты прошли 23 января в Симферополе и Севастополе.

По информации «Крымской правозащитной группы», в Севастополе после митинга привлекли к ответственности, по меньшей мере, 12 человек. А в Симферополе, по данным местного активиста Алексея Ефремова ‒ около 15 протестующих. Полиция до сих пор не разглашает информацию о количестве крымчан, которых привлекут к ответственности.

В день протеста, 23 января, на площади Ленина в Симферополе демонтируют главную новогоднюю елку Крыма. Площадь ограждена, поэтому люди собираются на соседних улицах. В полдень того же дня глава Крыма Сергей Аксенов публикует на своей странице в Facebook видео и предостерегает крымчан от участия в митингах.

«Всем провокаторам, жуликам и иностранным агентам в данном случае хочу сказать, что правоохранительные органы будут очень жестко действовать для наведения порядка на территории республики Крым. Они будут принимать меры административного характера, а в отдельных случаях ‒ и уголовного», ‒ заявил Аксенов.

По различным источникам в Симферополе на протесты вышло не более 200 человек.

«Я вообще удивилась, что кто-то пришел в Симферополе. Вообще! Когда я туда шла, думала будет один человек стоять на площади. Людей было, по моим ощущениям, пятьдесят. И это, в основном, была молодежь», ‒ говорит участница митинга.

В четыре раза больше протестующих насчитал депутат парламента Крыма от коммунистов Илья Донченко.

«Вблизи музыкального театра собралась молодежь, наверное, около 200 человек. Очень много молодежи. Многие молодые люди просто гуляют, смотрят. На некоторые митинги КПРФ (Коммунистическая партия России) приходило гораздо больше. Крым себя показал, как всегда, не протестным регионом».

Поддержать Алексея Навального в Крыму планировал и активист из Симферополя Алексей Ефремов. Но за три дня до акции он заметил, что за ним следят, утверждает активист.

«Мое участие в этой акции было в том, что я отвлекал ресурсы местных спецслужб на себя. То есть один человек меня встречал вблизи подъезда, второй сопровождал меня в транспорте, третий встречал на работе, люди менялись. Машины ‒ нет, это одна-две те же машины. Они даже номера не меняли. Периодически я, конечно, избавлялся от хвоста. Но мне уже надоели эти кошки-мышки», ‒ говорит Алексей Ефремов.

После разговора с сотрудниками российского «Центра Э» по противодействию экстремизму Алексей Ефремов отказался выходить на протест. За участие в митинге ему могли присудить 20-30 тысяч рублей штрафа (около 12 тысяч гривен).

В Севастополе на площади Нахимова был даже протестный плакат. На митинге, в основном, молодежь, спорят с недовольными прохожими.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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