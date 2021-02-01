Власть
Назначена дата суда по делу экс-главного архитектора Севастополя
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Судебное заседание откладывалось и в нем уже дважды объявлялся перерыв.
Судебное заседание по объединенному делу бывшего руководителя департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александра Моложавенко состоится 18 февраля в помещении Нахимовского районного суда Севастополя.
Экс-главный архитектор Севастополя проходит по двум уголовным делам, в каждом из которых он обвиняется по ч. 2 ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями, занимая государственную должность.
Вместе с Моложавенко по объединенному делу проходят экс-начальник Управления разрешительной документации департамента архитектуры Севастополя Сергей Верба и экс-начальник отдела Управления Госстройнадзора и экспертизы Севастополя Савелий Бучков.
Сергей Верба обвиняется – по ст.169 ч.1; ст.286 ч.1; ст.285 ч.1 УК РФ, а Савелий Бучков – по ст.292 ч.2; ст.292 ч.2; ст.285 ч.1; ст.285 ч.1 УК РФ.
Как ранее сообщалось, обвинительное заключение утверждено прокуратурой Севастополя.
По версии следствия, в период с 2016 по 2019 годы обвиняемые незаконно предоставили разрешения на ввод в эксплуатацию корпусов апартаментов без наличия централизованной системы водоснабжения и водоотведения.
Кроме того, несмотря на допущенные нарушения норм строительного законодательства, ими незаконно выдано заключение о соответствии многоквартирного дома требованиям технических регламентов. Впоследствии подпорная стена на автопарковке указанного дома обрушилась.
Также бывший начальник управления департамента архитектуры и градостроительства незаконно отменил разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Бульвар с объектами торговли по ул. Кесаева в г. Севастополе».
Отметим, что предварительное судебное заседание в Нахимовском районном суде Севастополя было назначено на 30 декабря 2020 года, однако оно было отложено из-за неявки в заседание подсудимого. В январе 2021 в судебном заседании дважды объявлялся перерыв. Следующее судебное заседание назначено на 18 февраля.
В тексте использованы материалы: Форпост
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