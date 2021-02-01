На фасад здания правительства Крыма потратят полмиллиона долларов

Фасад здания Совета министров Крыма отремонтируют за 33,6 млн рублей.

Об этом сказано в соответствующем распоряжении главы республики.

«Определить общество с ограниченной ответственностью «РемМастер» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт здания по адресу: Симферополь, пр. Кирова, 13 (раздел фасад)», с ценой контракта 33 606 860 рублей», - сказано в тексте распоряжения.

Работы должны быть выполнены до конца текущего года.

Ранее был заключен контракт на 8,2 млн рублей по капитальному ремонту фундамента под большим залом Совмина. Проект соответствующих работ был разработан за 500 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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