Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +13
море +10

Происшествия

На Ай-Петри мужчина неудачно покатался на санках и сломал ногу

12:57 понедельник, 1 февраля 2021
Ялта

Крымские спасатели помогли мужчине, который сломал ногу и ушиб спину из-за неудачных развлечений на санках.

По данным пресс-службы МЧС РК, инцидент произошел поздно вечером на плато Ай-Петри. Мужчина 1990 года рождения неудачно съехал со склона, упал, сломал ногу и ушиб спину. Самостоятельно передвигаться не мог.

На место происшествия приехала дежурная группа Ялтинского отделения «КРЫМ-СПАСа». Спасатели оказали первую помощь пострадавшему, а затем на носилках эвакуировали его к медикам.

Ранее сотрудники «КРЫМ-СПАСа» оказали помощь ребенку, который пострадал во время катания на «ватрушке» на плато Ай-Петри.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму зафиксировали первые случаи бешенства в 2021 году. В январе 2021 года на полуострове зафиксировали два случая бешенства животных.

В Симферополе произошел крупный пожар. Спасатели эвакуировали в Симферополе восемь жителей многоквартирного дома из-за горевшей на пятом этаже автомобильной покрышки.

Севастопольские пожарные спасли из огня двоих человек. Пожарные в Севастополе спасли двух человек из горящего вагончика, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ДТП на западе Крыму: один человек погиб и двое пострадали. Возле села Красносельское Черноморского района Крыма произошло столкновение автомобилей Toyota Land Cruiser и ВАЗ-2110.

Власть
Зеленский думает, что не пустил бы в Крым «зеленых человечков»

Зеленский думает, что не пустил бы в Крым «зеленых человечков»

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что, если бы он был президентом в 2014 году, он бы не допустил появления на полуострове «зеленых человечков», которыми впоследствии оказали российские военные.

Происшествия
В Коктебеле огонь уничтожил полтора жилых дома

В Коктебеле огонь уничтожил полтора жилых дома фото

Два частных домовладения серьезно пострадали от пожара в городском округе Феодосия.

Коронавирус в Крыму
На 10 дней и на месяц: какие ограничения продлили в Севастополе

На 10 дней и на месяц: какие ограничения продлили в Севастополе

В Севастополе продолжает действовать запрет на курение кальянов в заведениях, на работу детских кружков и диспансеризацию взрослых.

Водный кризис
«Туристы потерпят»: гостиницам в Ялте дают воду раз в четыре дня

«Туристы потерпят»: гостиницам в Ялте дают воду раз в четыре дня

В гостиницах и других объектах размещения в Ялте вода подается раз в три-четыре дня, но за счет емкостей-накопителей воды, установленных в подвалах, водоснабжение постояльцев осуществляется круглосуточно.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации