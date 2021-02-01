На Ай-Петри мужчина неудачно покатался на санках и сломал ногу

Крымские спасатели помогли мужчине, который сломал ногу и ушиб спину из-за неудачных развлечений на санках.

По данным пресс-службы МЧС РК, инцидент произошел поздно вечером на плато Ай-Петри. Мужчина 1990 года рождения неудачно съехал со склона, упал, сломал ногу и ушиб спину. Самостоятельно передвигаться не мог.

На место происшествия приехала дежурная группа Ялтинского отделения «КРЫМ-СПАСа». Спасатели оказали первую помощь пострадавшему, а затем на носилках эвакуировали его к медикам.

Ранее сотрудники «КРЫМ-СПАСа» оказали помощь ребенку, который пострадал во время катания на «ватрушке» на плато Ай-Петри.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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