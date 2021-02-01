На 10 дней и на месяц: какие ограничения продлили в Севастополе

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В Севастополе продолжает действовать запрет на курение кальянов в заведениях, на работу детских кружков и диспансеризацию взрослых.

Соответствующие изменения были внесены в Указ губернатора города о режиме повышенной готовности и опубликованы на сайте городского правительства.

В соответствии с обновленным документом запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе, а также доставка кальянов на дом запрещены до 10 февраля. До этой даты в городе нельзя проводить и «досуговые мероприятия в развлекательных центрах и иных развлекательных и досуговых заведениях», в том числе детских, в также регистрации брака, корпоративы и праздники для компаний больше 15 человек.

Кроме того, до 28 февраля продлевается запрет на работу кружков и секций, на проведение досуговых мероприятий в социальных учреждениях, на организацию выезда детских групп за пределы Крымского полуострова для участия в каких бы то ни было мероприятиях и соревнованиях. Исключение составляют спортивные мероприятия, но в этом случае все участники обязаны пройти обследование на COVID-19 или на антитела в течение суток до выезда.

Также до конца месяца в Севастополе продлили запрет на проведение профилактических медосмотров и диспансеризации взрослого населения. Исключение составляют некоторые категории работников – учителя, сотрудники коммунальных служб, высотники, люди, работающие в пищевой отрасли, – и призывники.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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