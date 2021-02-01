Какой сегодня праздник 1 февраля

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Сегодня, 1 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День работника лифтового хозяйства (День лифтера)

1 февраля отмечают пока еще не получивший официального статуса профессиональный праздник работники лифтового хозяйства. Праздник этот носит соответствующее название, иногда употребляемое в упрощенном варианте – День лифтовика.

Выбор даты праздника имеет под собой определенные исторические основания. В этот день в 1949 году вышло в свет Постановление Совета Министров СССР «Об организации производства лифтов». Именно эта дата и была выбрана работниками лифтового хозяйства в качестве своего профессионального праздника еще в Советскую эпоху.

Помимо 1 февраля лифтовики, как еще упрощенно называют работников этой сферы, могли отмечать свой праздник в дни, являвшиеся профессиональными праздниками работников смежных сфер, таких как строительство, жилищно-коммунальная сфера и др.

День преподобного Макария Великого

Фото Православная Жизнь

Когда преподобный Макарий достиг 40 лет, он был посвящен в сан иеромонаха и получил великий дар исцеления: разрушая диавольские козни, он исцелил околдованную молодую женщину, помазанием елея излечил от проказы девушку. В это время преподобный Макарий был избран настоятелем (аввой) иноков, живших в Скитской пустыне.

Преподобный Макарий поучал свою паству с глубоким смирением и кротостью. Показывая инокам путь борьбы с соблазнами, он говорил, что заставить диавола отступить и прекратить искушения можно не постом (диавол вообще не принимает пищи), не бдением (диавол вообще не спит), а, как ему признался сам диавол, только смирением.

Всемирный день хиджаба (World Hijab Day)

Всемирный день хиджаба — это ежегодная просветительская кампания, проводимая с целью укрепления и поощрения религиозной терпимости и понимания. Праздник был запущен в 2013 году жительницей Нью-Йорка Назмой Хан.

Также сегодня, 1 февраля, отмечают такие праздники:

- День заглядывания за спину

- День Робинзона Крузо (Robinson Crusoe Day)

- Имболк - Праздник огней и факелов в Ирландии

- Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений

- Фестиваль цветов в Таиланде

- День свободы (National Freedom Day) в США

- Национальный рабочий голый день (Working Naked Day) в США

- День отмены рабства в Маврикии

- День кейк-поп (National Cake Pops Day) в США

- День эвакуации в Алжире

- День героев Руанды

- День святой Бригитты в Ирландии

- День военно-воздушных сил Никарагуа

- День змеи (National Serpent Day) в США

Сегодня именины празднуют: Григорий, Федор, Марк, Макар, Феодосия, Генрих, Савва, Арсений, Евфрасия, Луиза, Мелетий, Януарий.

Что происходило 1 февраля в прошлые годы

1587 - Подписание английской королевой Елизаветой I смертного приговора Марии Стюарт.

1673 - немецкий ученый Готфрид Лейбниц продемонстрировал сконструированную им суммирующую «арифметическую машину»

1709 - команда английского корабля обнаружила на необитаемом острове Хуан Фернандес в Тихом океане моряка Александра Селкирка, который стал прототипом Робинзона Крузо

1732 - Подписание российско-иранского Рештского договора.

1816 - Создан «Союз спасения»первая тайная политическая организация декабристов.

1884 - вышло в свет первое издание Oxford English Dictionary (Оксфордский словарь английского языка)

1922 - политбюро ЦК КП (б) приняло решение о вывозе 8 млн. пудов хлеба из голодающей Украины в Россию.

1930 - газета «Таймс» напечатала первый в мире кроссворд

1930 - Постановление ЦИК и СНК СССР «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством». Начало массовой коллективизации.

1954 - состоялась премьера первой телевизионной «мыльной оперы» (Secret Storm)

1992 - Российско-американская декларация о завершении «холодной войны».

1994 - Вступили в силу Шенгенское соглашения, подписанные странами ЕС и предусматривающие введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского союза.

2003 - При заходе на посадку на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) взорвался американский шаттл «Колумбия», погибли все семь членов экипажа.

2007 - введен в эксплуатацию киевский небоскреб «Парус».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 1 февраля. Какие праздники будут завтра?

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