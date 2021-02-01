Как отличить COVID-19 от обычного гриппа по симптомам

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Врач-иммунолог Ирина Ярцева назвала разницу между течением коронавирусной инфекции и гриппа.

Об этом она рассказала «Вечерней Москве».

Врач отметила, что при коронавирусе температурная реакция и выраженная интоксикация может быть больше, чем при гриппе. При этом COVID обычно не поражает горло, в отличие от гриппа.

«Мы привыкли, что при гриппе температура высокая, до 39 градусов, держится примерно шесть дней. При COVID-19 она может держаться до 10–12 дней, и это считается легкой формой», — констатировала Ирина Ярцева.

Специалист также указала на «непредсказуемость» кашля во время коронавируса и вариативность симптомов.

Она резюмировала, что клиническая картина COVID-19 в целом разнообразна и до конца не изучена.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что на планете циркуляция вирусов происходит постоянно, острые респираторные вирусные инфекции никуда не исчезли, а грипп лишь временно сдал свои позиции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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