Фермер из Германии выращивает коз в Крыму

Ферма в Раздольненском районе основана на традициях предка Вилли Мартинса — немецкого фермера, который посвятил свою жизнь животноводству.

По словам фермера, его душе ближе крымское Новоселовское, чем европейские просторы. И этому есть причины.

«Это моя жизнь. Вот у меня жена говорит: вот у людей есть рыбалка, охота, еще что-то, а у меня — вот эти животные. И я считаю, что это счастье, когда у мужика совпадает хобби и его работа», — сказал он.

Вилли Мартинс сегодня, по его словам, больше крымчанин, чем немец. Он намерен давать Крыму самые качественные продукты.

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