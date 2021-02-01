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Власть

Чиновники администрации Симферополя стали фигурантами уголовного дела

20:51 понедельник, 1 февраля 2021
Симферополь

В Симферополе начали расследовать уголовное дело по факту превышения полномочий при строительстве многоквартирного дома в одном из микрорайонов города, сообщает пресс-служба СК России по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, в 2017 году между Департаментом капстроительства администрации Симферополя и двумя фирмами был заключен контракт на строительство жилого дома в районе «Залесье».

Согласно одному из контрактов, заказчик в лице департамента должен был контролировать ход и качество выполнения работ. В конце 2019 года должностные лица подписали и проверили акты о приеме работ, а застройщику перечислили деньги. Но при этом на момент подписания документов работы, указанные в акте, выполнены не были.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Крыма уточнили, что на счет подрядчика перечислили бюджетные средства на общую сумму более 41 млн рублей.

«Как показала проверка, в актах о приемке выполненных работ указаны недостоверные сведения: отражен завышенный объем работ по устройству пожарной сигнализации; указаны не выполненные работы по установке деревянных раздвижных дверей для шкафов-купе, систем контроля доступа, в том числе многоквартирных аудиодомофонов, телефонизации, радиофикации; подключению к сети Интернет и эфирному телевидению.

Не осуществлено обустройство малых архитектурных форм, газонов и цветников», - уточнили в ведомства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий должностным лицом департамента. Сейчас специалисты проводят расследование и планируют дать правовую оценку действиям всех участников процесса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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