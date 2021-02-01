Бывший замначальника полиции Сак получил семь лет колонии

Евпаторийский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника полиции межмуниципального отдела МВД России «Сакский».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Судом он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый, являясь заместителем начальника полиции межмуниципального отдела МВД России «Сакский», в мае 2019 года получил информацию о сбыте жителем Сакского района наркотических средств и психотропных веществ на территории города, после чего, с целью незаконного обогащения, через посредника, получил взятку в размере 150 тыс. рублей в качестве первой части от общей суммы 250 тыс. рублей за не проведение оперативно-розыскных мероприятий, проверки и иного документирования по названным выше фактам, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

Он же мошенническим путем получил через посредника от молодого человека, желающего получить отсрочку от призыва в армию, денежные средства в сумме 30 тыс. руб., создав условия по привлечению его к уголовной ответственности за совершение кражи имущества, которую тот не совершал, в результате чего житель района не подлежал бы призыву в армию как лицо, в отношении которого ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело передано в суд.

Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено окончательное наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Осужденный лишен права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно – распорядительных и административно – хозяйственных функций сроком на 5 лет.

Бывший работник правоохранительных органов лишен специального звания. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором республики Олегом Камшиловым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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