Происшествия
Бывший замначальника полиции Сак получил семь лет колонии
Евпаторийский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника полиции межмуниципального отдела МВД России «Сакский».
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Судом он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый, являясь заместителем начальника полиции межмуниципального отдела МВД России «Сакский», в мае 2019 года получил информацию о сбыте жителем Сакского района наркотических средств и психотропных веществ на территории города, после чего, с целью незаконного обогащения, через посредника, получил взятку в размере 150 тыс. рублей в качестве первой части от общей суммы 250 тыс. рублей за не проведение оперативно-розыскных мероприятий, проверки и иного документирования по названным выше фактам, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.
Он же мошенническим путем получил через посредника от молодого человека, желающего получить отсрочку от призыва в армию, денежные средства в сумме 30 тыс. руб., создав условия по привлечению его к уголовной ответственности за совершение кражи имущества, которую тот не совершал, в результате чего житель района не подлежал бы призыву в армию как лицо, в отношении которого ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело передано в суд.
Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено окончательное наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Осужденный лишен права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно – распорядительных и административно – хозяйственных функций сроком на 5 лет.
Бывший работник правоохранительных органов лишен специального звания. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором республики Олегом Камшиловым.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Серийному угонщику велосипедов из Симферополя грозит до пяти лет тюрьмы. Полиции удалось доказать факт кражи злоумышленником 5 велосипедов на сумму свыше 60 тысяч рублей.
В Крыму за год задержали 10 человек за серийные половые преступления. Сотрудники Главного следуправления СК по Крыму и Севастополю задержали в 2020 году десять граждан, совершивших серию половых преступлений.
Четыре пистолета не помогли пенсионеру в Севастополе спасти телевизор. Личный арсенал не помог 63-летнему севастопольцу отстоять телевизор и другое имущество.
В Севастополе завершили расследование убийства пожилого механика. В Севастополе члена экипажа одного из гражданских судов обвинили в убийстве пожилого механика.
Зеленский думает, что не пустил бы в Крым «зеленых человечков»
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что, если бы он был президентом в 2014 году, он бы не допустил появления на полуострове «зеленых человечков», которыми впоследствии оказали российские военные.
В Коктебеле огонь уничтожил полтора жилых дома фото
Два частных домовладения серьезно пострадали от пожара в городском округе Феодосия.
На 10 дней и на месяц: какие ограничения продлили в Севастополе
В Севастополе продолжает действовать запрет на курение кальянов в заведениях, на работу детских кружков и диспансеризацию взрослых.
Центр Симферополя оцеплен силовиками и военными, у прохожих проверяют документы
На площади Ленина в Симферополе не наблюдается признаков проведения массового мероприятия, но на центральных улицах находятся силовики, сотрудники администрации Симферополя, Росгвардия, а также военный патруль.
вчера
«Туристы потерпят»: гостиницам в Ялте дают воду раз в четыре дня
В гостиницах и других объектах размещения в Ялте вода подается раз в три-четыре дня, но за счет емкостей-накопителей воды, установленных в подвалах, водоснабжение постояльцев осуществляется круглосуточно.