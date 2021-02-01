«Бесконечно малая величина»: воды в Симферопольском водохранилище не осталось

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Запасы воды в Симферопольском водохранилище почти закончились.

Об этом во время совещания по ситуации с водоснабжением сообщил директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«Запасы воды в Симферопольском водохранилище практически истощились. Та вода, которая в нем есть, уже давно стала некондиционной, но мы нашли варианты и с запахом проблему решили, – сообщил Баженов. – На прошлой неделе состоялось достаточно серьезное событие: заработал водовод (Веселое – Дзержинского, с востока Крыма), технически у нас зависимость от Симферопольского водохранилища заканчивается, за ушедшие сутки с него было поднято всего 23 тысячи кубических метров воды. Напоминаю, что начиналось все с 73 тысяч».

Директор госпредприятия уточнил, что этот водовод давно не использовался, сейчас предприятие бросило силы на его восстановление. Работы должны завершить в течение двух дней. «Иначе мы выработаем воду из Симферопольского водохранилища окончательно. Но после восстановления целостности водовода в Симферополе зависимость от количества воды в поверхностных источников практически закончится», – добавил он.

В то же время Баженов уточнил, что прошедшие дожди никак не сказались на пополнение запасов воды в водохранилищах. Поступление воды в водоемы Баженов оценил как «бесконечно малую величину».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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