Водный кризис
Развитие сюжета: «Туристы потерпят»: гостиницам в Ялте дают воду раз в четыре дня ● Сможет ли Крым избежать весенней засухи ● Часть жителей Симферополя останется совсем без воды ● Почему опустевшие водохранилища Крыма пополняются с разной скоростью ● Появилась вода: в Крыму снизился риск весенней засухи
«Бесконечно малая величина»: воды в Симферопольском водохранилище не осталось
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Запасы воды в Симферопольском водохранилище почти закончились.
Об этом во время совещания по ситуации с водоснабжением сообщил директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.
«Запасы воды в Симферопольском водохранилище практически истощились. Та вода, которая в нем есть, уже давно стала некондиционной, но мы нашли варианты и с запахом проблему решили, – сообщил Баженов. – На прошлой неделе состоялось достаточно серьезное событие: заработал водовод (Веселое – Дзержинского, с востока Крыма), технически у нас зависимость от Симферопольского водохранилища заканчивается, за ушедшие сутки с него было поднято всего 23 тысячи кубических метров воды. Напоминаю, что начиналось все с 73 тысяч».
Директор госпредприятия уточнил, что этот водовод давно не использовался, сейчас предприятие бросило силы на его восстановление. Работы должны завершить в течение двух дней. «Иначе мы выработаем воду из Симферопольского водохранилища окончательно. Но после восстановления целостности водовода в Симферополе зависимость от количества воды в поверхностных источников практически закончится», – добавил он.
В то же время Баженов уточнил, что прошедшие дожди никак не сказались на пополнение запасов воды в водохранилищах. Поступление воды в водоемы Баженов оценил как «бесконечно малую величину».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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