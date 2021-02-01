Власть
Аксенов принял решение о назначении нового министра ЖКХ Крыма
Сергей Донец будет назначен министром ЖКХ Крыма.
Об этом на совещании о ситуации с водоснабжением заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Решение принято, Сергей Олегович будет назначен министром жилищно-коммунального хозяйства. Фактически там сейчас идет процедура, документы сдаете. На этой неделе решение будет подписано», – сказал Аксенов.
В середине января этого года Аксенов назначил заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства республики Сергея Донца временно исполняющим обязанности главы ведомства.
Дмитрий Черняев, занимавший ранее пост министра ЖКХ Крыма, подал в отставку по собственному желанию. Указ о его увольнении был опубликован 11 января.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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