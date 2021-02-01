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Власть

Аксенов принял решение о назначении нового министра ЖКХ Крыма

12:36 понедельник, 1 февраля 2021

Сергей Донец будет назначен министром ЖКХ Крыма.

Об этом на совещании о ситуации с водоснабжением заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Решение принято, Сергей Олегович будет назначен министром жилищно-коммунального хозяйства. Фактически там сейчас идет процедура, документы сдаете. На этой неделе решение будет подписано», – сказал Аксенов.

В середине января этого года Аксенов назначил заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства республики Сергея Донца временно исполняющим обязанности главы ведомства.

Дмитрий Черняев, занимавший ранее пост министра ЖКХ Крыма, подал в отставку по собственному желанию. Указ о его увольнении был опубликован 11 января.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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