Аксенов принял решение о назначении нового министра ЖКХ Крыма

Сергей Донец будет назначен министром ЖКХ Крыма.

Об этом на совещании о ситуации с водоснабжением заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Решение принято, Сергей Олегович будет назначен министром жилищно-коммунального хозяйства. Фактически там сейчас идет процедура, документы сдаете. На этой неделе решение будет подписано», – сказал Аксенов.

В середине января этого года Аксенов назначил заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства республики Сергея Донца временно исполняющим обязанности главы ведомства.

Дмитрий Черняев, занимавший ранее пост министра ЖКХ Крыма, подал в отставку по собственному желанию. Указ о его увольнении был опубликован 11 января.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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