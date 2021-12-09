Здания Херсонеса спасут от «опасных явлений» за 9 млн рублей

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В частности, ремонт запланирован в здании, отремонтированном несколько лет назад в рамках ФЦП.

В двух зданиях музея заповедника «Херсонес Таврический» будут устранять последствия «опасных природных явлений», говорится на портале госзакупок. На эти цели будет направлено более 9 миллионов рублей.

Сейчас проходит конкурс по определению подрядчика. Речь идет о зданиях средневековой и античной истории. В первом намерены заменить 50 деревянных оконных блоков пластмассовыми типа Rehau Grazio, заменить кровлю, очистить фасад, отремонтировать каменную кладку, обустроить пожарную лестницу. В зале античной экспозиции, который открылся после ремонта в рамках ФЦП в 2017 году, планируются подобные работы.

Какое именно опасное явление настигло здания, в документации не уточняется.

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