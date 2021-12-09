Власть
Военные пришли на помощь коммунальным службам Ялты
Военные пришли на помощь коммунальным службам Ялты в уборке города.
Об этом сегодня в своем Telegram-канале сообщила глава местной администрации Янина Павленко.
«Помощь нашим коммунальным службам оказывают военнослужащие. Благодарю, что вновь приходите на помощь Ялте!» – написала она.
При этом глава администрации добавила, что продолжает каждое утро лично обходить город. «Новый день – новый обход территории. Отрабатываем ваши комментарии», – заявила Павленко, отметив активность горожан.
По ее словам, накануне коммунальщики основной упор сделали на наведении порядка на улицах Строителей, Достоевского и Щербака. «Убирали контейнерные площадки, обочины, косогоры. Сегодня продолжаем», – уточнила градоначальница.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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