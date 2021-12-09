Власть
В Ялте водителей попросили два дня не парковаться на платной парковке
В период с 10 по 12 декабря в Ялте на нескольких улицах города будут наносить дорожную разметку. В связи с чем, городские власти просят не парковаться на платных парковках.
Об этом сообщили в администрации Ялты.
С 10 по 11 декабря ограничена парковка по адресам:
пер. Черноморский за концертным залом «Юбилейный», ул. Красноармейская, ул. Гоголя (рядом с магазином «Бахус»).
С 11 по 12 декабря:
ул. Боткинская, ул. Руданского.
Администрация предупреждает, что будут работать эвакуаторы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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