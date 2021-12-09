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Власть

В Ялте водителей попросили два дня не парковаться на платной парковке

19:34 четверг, 9 декабря 2021
Ялта

В период с 10 по 12 декабря в Ялте на нескольких улицах города будут наносить дорожную разметку. В связи с чем, городские власти просят не парковаться на платных парковках.

Об этом сообщили в администрации Ялты.

С 10 по 11 декабря ограничена парковка по адресам:

пер. Черноморский за концертным залом «Юбилейный», ул. Красноармейская, ул. Гоголя (рядом с магазином «Бахус»).

С 11 по 12 декабря:

ул. Боткинская, ул. Руданского.

Администрация предупреждает, что будут работать эвакуаторы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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