В Ялте водителей попросили два дня не парковаться на платной парковке

В период с 10 по 12 декабря в Ялте на нескольких улицах города будут наносить дорожную разметку. В связи с чем, городские власти просят не парковаться на платных парковках.

Об этом сообщили в администрации Ялты.

С 10 по 11 декабря ограничена парковка по адресам:

пер. Черноморский за концертным залом «Юбилейный», ул. Красноармейская, ул. Гоголя (рядом с магазином «Бахус»).

С 11 по 12 декабря:

ул. Боткинская, ул. Руданского.

Администрация предупреждает, что будут работать эвакуаторы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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