В Ялте водитель сбил во дворе пенсионера и спокойно уехал

На одной из улиц в Ялте автомобиль Nissan, двигаясь задним ходом, сбил пожилого пешехода.

Видео инцидента опубликовали в соцсетях.

Водитель, немного притормозив, развернулся и уехал с места происшествия.

Обстоятельства происшествия выясняются.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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