В Симферополе торговка наркотиками вовлекла в «бизнес» 12-летнего сына

Крымские оперативники задержали женщину, подозреваемую в вовлечении несовершеннолетнего сына в сбыт наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД. Оперативники установили, что 30-летняя жительница Симферополя продала сверток с наркотическим веществом мужчине.

Когда покупатель обратился к ней за новой порцией порошка, она на встречу с ним отправила своего 12-летнего сына.

«Согласно заключения криминалистической экспертизы, представленные вещества массой 0,14 г содержит в своем составе наркотическое средство– производное N-метилэфидрона», - рассказали в ведомстве.

В отношении злоумышленницы возбуждены уголовные дела.

Ей предстоит ответить за незаконный сбыт наркотических средств и вовлечение в совершение тяжкого преступления ребенка. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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