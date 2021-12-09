В Севастополе при ремонте потеряли две дороги, включенные в нацпроект

О стопроцентном выполнении работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Севастополе удалось отчитаться простым способом – не учитывать не сделанное.

Как доложил на аппаратном совещании в правительстве директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено, все запланированные работы по нацпроекту выполнены к 1 декабря на сто процентов: 74 объекта, протяженность 52,4 км, ресурсное обеспечение проекта на 2021 год составило 1,062 млрд рублей.

— Работы на всех объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершены, – уверенно отрапортовал губернатору Михаилу Развожаеву главный городской дорожник, пояснив, что речь идет о 70 объектах текущего и четырех объектах капитального ремонта (улицы Галины Петровой, Железнякова, Колобова и проспект Античный – Челнокова).

Доклад руководителя дептранса был принят с явным удовлетворением. Но еще месяц назад тот же Иено докладывал иные цифры. Тогда он утверждал, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2021 год запланирован ремонт 76 (а не 74!) автомобильных дорог общей протяженностью около 55 км, а ресурсное обеспечение проекта составляло 1,2 млрд рублей.

Куда делись еще две запланированные ранее к ремонту дороги Павел Иено предпочел не вспоминать, уповая на забывчивость или невнимательность членов правительства и журналистов.

Но «Севастопольская газета» напоминает, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» в Севастополе ремонтируют ул. Суворова и ул. Адмирала Владимирского. Об этом говорят щиты, размещенные там, а также результаты прокурорской проверки.

А вот на карте нацпроекта эти два объекта куда-то исчезли.

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