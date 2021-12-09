В Крыму педагога с 30-летним стажем сделали бомжом

Вопиющий случай нарушения жилищных прав произошел в поселке Зуя Белогорского района. Педагога с многолетним стажем Лутфие Ильясову выгнали из жилья, купленного по программе обустройства депортированных, пишет «Крымская газета».

В 1990-х по ходатайству школы, где трудилась Лутфие, ее поставили на квартирный учет в администрации поселения с составом семьи из пяти человек. В 1997 году Госкомнац по программе обустройства депортированных выкупил для семьи домовладение в Зуе. Но уже через несколько лет, в 2003 году, пенсионерка Лутфие Ильясова оказалась без своего ведома выписана – «неизвестные» перерегистрировали ее на пустой участок, а затем родственники силой выгнали из дома. По ее словам, инициатором выселения стал один из них, работавший тогда заместителем председателя поселкового совета Зуи.

Прокуратура района установила, что перерегистрация проведена незаконно.

Почерковедческая экспертиза подтвердила, что в документах о регистрации по новому месту жительства стоят поддельные подписи не только Лутфие, но и секретаря Зуйского поссовета. Уголовные дела, которые были возбуждены (одно по факту незаконного выселения пенсионерки из единственного жилья, второе – по факту подделки документов), успешно замяли. Учительница и сейчас остается бомжом.

На сегодня прокуратура Белогорского района отменила постановление о прекращении одного из уголовных дел, которые были возбуждены в этой истории. Уголовное дело по факту самовольного выселения крымчанки из единственного жилья снова направлено в орган дознания для производства дополнительного расследования.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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