Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +8
море +12

Власть

В Крыму опять заговорили про слияние с Севастополем

14:24 четверг, 9 декабря 2021
В Крыму опять заговорили про слияние с Севастополем

фото © Новости Крыма

Республика Крым и Севастополь должны быть единым субъектом Российской Федерации, но на сегодняшний день такое объединение точно не поддержат севастопольские власти, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Я считаю, должен быть один субъект Российской Федерации – Республика Крым, в составе которой должен быть город Севастополь. Но попробуйте сейчас обратиться с этим к руководству, к политической верхушке Севастополя. Конечно, они все будут против», – сказал член Совфеда на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

По мнению Цекова, подобные процессы объединения на уровне регионов или целых государств крайне сложно осуществить, поскольку это будет восприниматься как посягательство на независимость и права тех или иных территорий.

«Дайте максимальную самостоятельность какому-нибудь району или что-то в этом роде, а потом попробуйте забрать – это в принципе невозможно. Все будут доказывать с пеной у рта, что это покушение на их права. Такова природа человека», – пояснил сенатор.

Крым и Севастополь находились в составе одного административно-территориального образования (Крымская АССР, Крымская область, Республика Крым) на протяжении более 70 лет. Согласно принятой в 1996 году новой Конституции Украины, Севастополь получил специальный статус и стал подчиняться напрямую Киеву.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымские спелеологи открыли пещеру с подземной рекой. На плато Чатыр-Дага крымские спелеологи обнаружили пещеру с подземной рекой.

В Севастополе представили «Атлас культуры Крыма» в трех томах. В Севастопольском городском национально-культурном центре представили третий том «Исторического атласа культуры Крыма».

Самый известный крымский аквариум лишится права публично кормить крокодилов. Алуштинский аквариум, Ялтинский крокодиляриум и зоопарк в Бахчисарайском парке миниатюр проходят процесс лицензирования, без которого не смогут работать с начала 2022 года.

В Севастополе разработали проект обновленной площади Восставших. От организации площадки для йоги под окнами МВД решили отказаться.

Отдых
Крымчане оказались в лидерах по сексу в салоне автомобиля

Крымчане оказались в лидерах по сексу в салоне автомобиля

Крым вошел в первую десятку регионов, жители которых хотя бы раз в жизни имели половой акт в салоне автомобиля.

Происшествия
Туристка с Урала обобрала крымских мужчин на несколько млн рублей и сбежала за границу

Туристка с Урала обобрала крымских мужчин на несколько млн рублей и сбежала за границу

Жительница Урала обобрала крымских мужчин на несколько млн рублей и сбежала за границу.

Коронавирус в Крыму
Ковидная сводка за сутки в Крыму: 25 умерших и 338 новых заражений

Ковидная сводка за сутки в Крыму: 25 умерших и 338 новых заражений

В Крыму наблюдается небольшое снижение новых случаев при росте количества умерших.

Власть
Здания Херсонеса спасут от «опасных явлений» за 9 млн рублей

Здания Херсонеса спасут от «опасных явлений» за 9 млн рублей фото

В частности, ремонт запланирован в здании, отремонтированном несколько лет назад в рамках ФЦП.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации