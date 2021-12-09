В Крыму опять заговорили про слияние с Севастополем

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Республика Крым и Севастополь должны быть единым субъектом Российской Федерации, но на сегодняшний день такое объединение точно не поддержат севастопольские власти, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Я считаю, должен быть один субъект Российской Федерации – Республика Крым, в составе которой должен быть город Севастополь. Но попробуйте сейчас обратиться с этим к руководству, к политической верхушке Севастополя. Конечно, они все будут против», – сказал член Совфеда на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

По мнению Цекова, подобные процессы объединения на уровне регионов или целых государств крайне сложно осуществить, поскольку это будет восприниматься как посягательство на независимость и права тех или иных территорий.

«Дайте максимальную самостоятельность какому-нибудь району или что-то в этом роде, а потом попробуйте забрать – это в принципе невозможно. Все будут доказывать с пеной у рта, что это покушение на их права. Такова природа человека», – пояснил сенатор.

Крым и Севастополь находились в составе одного административно-территориального образования (Крымская АССР, Крымская область, Республика Крым) на протяжении более 70 лет. Согласно принятой в 1996 году новой Конституции Украины, Севастополь получил специальный статус и стал подчиняться напрямую Киеву.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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